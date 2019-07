Moers : Raser-Unfall von Meerbeck: Anklage steht kurz bevor

Moers Mit mindestens 108 km/h raste der Fahrer eines AMG Mercedes über die Bismarckstraße, als er am Abend des Ostermontags den Kleinwagen einer 43-Jährigen rammte. Das geht aus einem unfallanalytischen Gutachten hervor, das nun der Staatsanwaltschaft vorliegt.

Das Gutachten gehört zu den letzten Bausteinen der Ermittlungen. Staatsanwalt Sebastian Noé ging am Mittwoch davon aus, dass er in der nächsten Woche Anklage gegen die beiden am Rennen beteiligten Männer erheben kann. Der Unfallfahrer, ein 21 Jahre alter Mann aus Moers, sitzt seit Mai in U-Haft. Gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt. Wie die Anklage lauten wird, stehe aber noch nicht fest, sagte Noé. Das hänge auch vom Ergebnis eines rechtsmedizinischen Gutachtens ab, das voraussichtlich bis Ende dieser Woche vorliegen werde. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen war die 43-Jährige nicht angeschnallt, als der AMG Mercedes mit ihrem Auto kollidierte. Unter Umständen komme eine Anklage wegen eines verbotenen Autorennens infrage. Wird dabei eine Person getötet, sieht das Strafgesetzbuch bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe vor.