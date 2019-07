Illegales Autorennen in Moers : Unfallfahrer raste mit Tempo 108

Moers Die Ermittlungen zu dem illegalen Rennen, bei dem am Ostermontag eine unbeteiligte Frau auf der Bismarckstraße getötet wurde, sind fast abgeschlossen. Jetzt liegt ein Gutachten zu dem Unfall vor. Die Anklage soll in der nächsten Woche stehen.

Das Gutachten gehört zu den letzten Bausteinen der Ermittlungen. Weitere Aufschlüsse über den Unfall und die Geschwindigkeiten der am Rennen beteiligten Fahrzeuge erhofft sich Staatsanwalt Sebastian Noé, wenn die Daten der Fahrzeuge ausgewertet sind. Die Speicher seien an die Fahrzeughersteller weitergeleitet worden. Wenn die Daten vorliegen, werde die Dekra mit einem ergänzenden Gutachten betraut. Dies könne zwar einige Zeit in Anspruch nehmen. Dennoch ging Noé am Mittwoch davon aus, dass er bereits in der nächsten Woche Anklage gegen die beiden am Rennen beteiligten Männer erheben kann. Das Gerichtsverfahren werde dann voraussichtlich im Herbst beginnen.