„NerdByNature“ landet Sommerhit : Rapper aus Moers will durchstarten

Moers Seit zehn Jahren macht Robin Schwaupa Musik. Mit einem Song für den Star-Fotografen Paul Ripke ist der 27-Jährige seinem Traum ein Stück nähergekommen.

Das Ergebnis schickte der Rapper zu Star-Fotograf Ripke nach Kalifornien – und der zeigte sich begeistert von dem jungen Mann aus Moers. So sehr, dass er ihm eine rosafarbene Badehose, einen langen gelben Poncho mit Kapuze und eine fliederfarbene Kappe schickte – alles von seiner Modemarke, um die es ging. Mit den Utensilien sollte er nun ein Musikvideo aufnehmen. Er wählte die Terrasse als Drehort, bestellte ein kleines Planschbecken und produzierte innerhalb von 48 Stunden den Song „We are Pari“ (benannt nach dem Mode-Label) samt Video.

Daraus ist ein schneller Sommerhit geworden. Im Video zu sehen: „NerdByNature“, wie er sich den Poncho überzieht, und sein Kater mit großen blauen Augen, der die Cap trägt und erstaunt scheint, als der Rapper beginnt, zu tanzen. Im Video ist der 27-Jährige in einem bunten Planschbecken zu sehen, in dem er laut Songtext „von Moers nach Kalifornien“ schwimmt und witzelt, dass er sein Sixpack für den Videodreh trainiert habe. Als er den Poncho hochschiebt, um das zu demonstrieren, ist allerdings nur ein zerknittertes weißes T-Shirt zu sehen.

Das ist nicht die einzige Zeile im Lied, die die gesellschaftliche Vorliebe für durchtrainierte Körper aufs Korn nimmt. An anderer Stelle witzelt er gegen den schlanken Comedian Joko Winterscheidt: „Das trägt Joko auch, denn in Pari sieht auch jeder Lauch wie ein Gewinner aus“. Das ist allerdings kein Zufall, denn der TV-Moderator Joko Winterscheidt betreibt mit Paul Ripke einen eigenen Podcast unter dem Titel „Alle Wege führen nach Ruhm“ und ist mit dem Fotografen befreundet.

Bis zur 348. Folge dieses Podcasts ahnte Robin Schwaupa nicht, dass sein Werbesong sich im Internet so stark verbreiten würde. Doch als Joko in „Alle Wege führen nach Ruhm“ erzählt, dass er in weiten Hip-Hop-Klamotten wie ein Löffel aussähe, spielt Ripke ihm die Lauch-Zeile aus Schwaupas Song vor – und bringt Joko dazu, so laut und gackernd zu lachen, wie es die TV-Zuschauer gewohnt sind.