Ranzenbörse in Moers So findet jedes Kind die richtige Schultasche

Die Wahl der Schultasche, vor allem der allerersten, ist so wichtig wie schwer: Praktisch, ergonomisch und natürlich cool sollte sie im Idealfall sein. Um Schülern und Eltern die Entscheidung zu erleichtern, lädt die Volksbank Niederrhein für Samstag, 4. Februar, in ihre Geschäftsstelle an der Mühlenstraße 20-30 zur 8. Schulranzenmesse ein.