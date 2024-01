Landesbehörde in Kamp-Lintfort Finanzamt Kamp-Lintfort 2023 schneller als in vergangenen Jahren

Das Finanzamt in Kamp-Lintfort, zuständig für die Städte und Gemeinden Alpen, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten, gehört zwar weiterhin zu den langsameren in Nordrhein-Westfalen, hat sich in Sachen Schnelligkeit und Kundenfreundlichkeit in den vergangenen zwei Jahren aber verbessert. Das geht aus einer aktuellen Auswertung von Lohnsteuer-kompakt.de hervor.