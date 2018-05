Unsere Woche : Radwege, wir brauchen Radwege!

Moers Liebe Mitmoerser, sind Sie auch immer öfter auf zwei Rädern unterwegs? Das wäre keine Überraschung, schließlich ist der Niederrheiner an sich ja großer Fahrrad-Fan. Vielleicht liegt es an der Nähe zu den Niederlanden, oder am platten, wunderschönen Land, oder an beidem. Jedenfalls: Fahrradfahren ist in - ob mit oder ohne Elektro-Unterstützung. Daran, dass das Fahrrad in Zukunft eine echte, ernstzunehmende Alternative zum Verkehrsmittel "Auto" sein wird, zweifelt eigentlich auch niemand mehr. Voraussetzung dafür - darüber haben wir in dieser Woche berichtet - ist allerdings eine funktionierende Infrastruktur. Die gute Nachricht ist: Der Regionalverband Ruhr (RVR) sieht im Westen der Region - also im Kreis Wesel, in Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Bottrop - Möglichkeiten für Radschnellverbindungen von insgesamt 143 Kilometern Länge. Eine dieser Turbo-Routen, über die künftig mehr als 2000 Radfahrer pro Tag rollen sollen, könnte auf der Strecke von Duisburg über Moers nach Kamp-Lintfort entstehen. Der geplante Radschnellweg 1 (RS1) durchs Ruhrgebiet würde somit verlängert. Die Planer sehen nämlich gerade in der Anbindung der Hochschule Rhein-Waal Potenzial. Hinzu kommt, dass das Mercator Berufskolleg ab 2020 4500 Schüler auf dem Campusgelände in Moers zur Schule gehen. Das sind fast doppelt so viele Studenten, wie an der Hochschule in Kamp-Lintfort studieren. Der Niederrhein wird damit zum Hotspot für berufliche Ausbildung und Studium. Heißt: Noch viel mehr Menschen als heute schon müssen demnächst bewegt und vernetzt werden. Eine - wie von der Stadt Moers gefordert - baulich vernünftige Anbindung an den Radschnellweg über die neue A40-Brücke und Rad-Trassen, die die Wir-4-Standorte miteinander verbinden, ergeben also absolut Sinn.

Das "Bündnis für Moers" (SPD, Grüne, Grafschafter) hat ein Mobilitätskonzept, das die Straßen im Idealfall zugunsten von Radfahrern und E-Bikern entlastet, bereits zum Teil seiner überarbeiteten Kooperationsvereinbarung - und damit zum Wahlkampfthema für die Kommunalwahl 2020 - gemacht. Vernünftig ist in diesem Zusammenhang auch die aus allen politischen Lagern vernehmbare Forderung nach einer nachhaltigen Nutzung der Bahnstrecke vom Moerser Bahnhof zum Campus und weiter bis nach Neukirchen-Vluyn. Die Erkenntnis, dass eine Aktivierung als ÖPNV-Bahnstrecke unrealistisch ist, ist mittlerweile durchgesickt. Warum dann die Trasse also nicht asphaltieren und als schnelle verbindung für Radfahrer, E-Biker oder Elektrobusse nutzen? Für die Menschen in der "Pendlerhauptstadt" Moers und der Region wäre das ein Gewinn.

(RP)