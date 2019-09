Verkehr in Moers : Radweg zwischen Kapellen und Holderberg kann gebaut werden

Verkehr in Moers

Ein Fahrrad markiert die Unfallstelle an der Landstraße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die Planung für einen lange geforderten, durchgängigen Radweg zwischen den Ortsteilen Kapellen/Holderberg und Vennikel steht seit fast zwei Jahren. Bei der Umsetzung allerdings gab es bislang ein Problem.

Wie berichtet, hatte die Stadt in den vergangenen Monaten mit allen Eigentümern verhandelt, deren Grundstücke für einen lückenlosen Bau entlang der Landstraße nötig sind. Alle hatten eingewilligt, ihren Grund und Boden zu verkaufen beziehungsweise gegen Grundstücke an anderer Stelle einzutauschen – alle, bis auf einen Eigentümer. An diesem fehlenden Stück hing die gesamte, jedenfalls zeitnahe, Realisierung. Denn: Nur wenn es Moers gelingt, dem für den Bau zuständigen Landesbetrieb Straßen eine fertige Planung mitsamt aller benötigten Grundstücke vorzulegen, besteht die Chance, dass das Projekt auf dessen Prioritätenliste nach oben rutscht und zu großen Teilen gefördert wird.