Moers : Quartierforum kritisiert Umgang mit Bürgeranträgen im Ausschuss

MOERS Wie war Atmosphäre im Ausschuss für Bürgeranträge? Mitglieder des Quartiersforums Innenstadt bezeichnen das Klima als entsetzlich, Vorsitzender Claus Peter Küster als konstruktiv.

Dörte Ratay und Klaus-Dieter Vinschen beschreiben die Atmosphäre, die in der vergangenen der Sitzung des Ausschusses für Bürgeranträge herrschte, als „entsetzlich“ und „angespannt“. „Die Mitarbeiter der Verwaltung haben in die Luft geguckt oder auf ihren Handys gespielt, als die Antragssteller ihre Fragen gestellt haben“, berichten die beiden Mitglieder des Quartiersforums Moers-Innenstadt. „Sie haben zuzuhören und sich entsprechend zu verhalten.“ Die beiden fragen sich: „Welche Wirkung hat ein solches Verhalten auf die Antragsteller?“

Da weitere Mitglieder des Quartiersforums Innenstadt die Atmosphäre ebenso empfanden, beschlossen sie beim monatlichen Treffen, an die Öffentlichkeit zu gehen, zumal sich die Ausschussmitglieder ähnlich wie die Verwaltungsmitarbeiter verhalten hätten. „Vielleicht hatten sie alle einen schlechten Tag“, sagt Dörte Ratay. „Aber das entschuldigt ihr Verhalten nicht. Sie haben aufmerksam zu sein. Sie haben sich anders auf eine Sitzung vorzubereiten.“

Klaus-Dieter Vinschen ergänzt: „Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt herrschte am Dienstag eine ganz andere Atmosphäre. Dort hat sich ein Dialog mit den Bürgern entwickelt.“ Außerdem kritisieren die Mitglieder des Quartiersforums, ein Antragsteller, der zu einem geplanten Awo-Gebäude am Sperberweg in Hülsdonk vorgetragen habe, sei von der Verwaltung gebeten worden, seine Fragen schriftlich einzureichen.