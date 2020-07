Neues Geschäft : „PusTEEblume“ bringt Natur in die Moerser Innenstadt

Inhaber Christian Dza, Mitarbeiterin Sophia Lenhartz, Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Wirtschaftsförderer Jens Heidenreich (von links) freuen sich über die Neugründung des Ladenlokals an der Steinstraße. Foto: pst

Moers Überwiegend vegane Produkte bietet Christian Dza in seinem neuen Geschäft an der Steinstraße an. Hinzu kommen Pflanzensamenmischungen mit ungewöhnlichen Namen wie „Satans Garten“. Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Wirtschaftsförderer Jens Heidenreich haben ihn besucht.

Bio-Tee, Blumensamen und viele vegane Artikel: Christian Dza bringt mit seinem Laden „PusTEEblume“ in der Steinstraße 5 Natur in die Moerser Innenstadt. „Wir wollten ein Konzept auf die Beine stellen, das noch nachhaltiger ist“, erläuterte der Ladeninhaber Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Wirtschaftsförderer Jens Heidenreich bei ihrem Unternehmensbesuch.

Neben seinem Teeladen am Neumarkt hat der Moerser das Geschäft mit einer noch „grüneren“ Ausrichtung gestartet. Mehr als 95 Prozent der Waren, wie Porzellan, bereits aufgebrühter Tee oder die Schokoladensorten sind vegan – das bedeutet, kein Tier musste für die Herstellung leiden oder gar sterben. Hinzu kommen Samenmischungen mit Namen wie „Satans Garten“ oder „Fiese Wiese“. Im Laden herrscht mit ausgelegtem Rasen und Vogelzwitschern vom Band eine Stimmung wie in der Natur. „Wir wollten beim Einkauf ein kleines Erlebnis für unsere Kunden schaffen.“ Und das ist bereits gelungen: Es gebe viele positive Rückmeldungen.

Bürgermeister Fleischhauer pflanzte als kleine Geste zum Abschluss etwas in die Schubkarre des Ladenlokals und wünschte viel Erfolg.

(RP)