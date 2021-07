Gerichtsprozess in Moers : Messerstiche wegen zehn Euro Schulden?

Moers Weil sie ihm Geld schuldete, sollte ein 26 Jahre alter Moerser einer 18-Jährigen mehrere Schnittwunden am Hals verpasst haben. Doch das Gericht hatte Zweifel an den Aussagen den der Geschädigten.

Mit einem Freispruch endete am Montag der Prozess gegen einen 26-Jährigen aus Moers, der sich vor der auswärtigen Strafkammer des Landgerichtes Kleve wegen „versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung“ verantworten musste. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Johannes Huismann folgte damit dem Antrag der Staatsanwältin, die nach der Beweisaufnahme Zweifel an den widersprüchlichen Aussagen des „Opfers“, einer 18-jährigen Moerserin, hatte. Der Anwalt war ohnehin von der Unschuld seines Mandanten überzeugt und hatte gefordert, ihn freizusprechen. Der Angeklagte selber hatte von Anfang seine Unschuld beteuert.

„Die Sache“ soll sich am 14. Februar 2020 zugetragen haben. Morgens um 8.15 Uhr an der Essenberger Straße. Sie habe verschlafen und den Bus verpasst, also habe sie sich zu Fuß auf den Weg zur Schule gemacht, so die „Geschädigte“. Da sei ihr der Angeklagte begegnet, „mit dem ich Stress wegen zehn Euro hatte“. Geld, das sie ihm seit einigen Monaten schuldete. Er habe plötzlich ein Messer aus seiner Jackentasche gezogen „und an meinem Hals durchgezogen“. Sie sei nach hinten weg gesprungen und dann zur Schule gelaufen, wo sie sich im Erste-Hilfe-Zimmer versorgen ließ. Der Schulleiter hatte die Polizei informiert, die brachte die 18-Jährige zur Untersuchung ins Krankenhaus. Dort stellte der behandelnde Arzt drei etwa zwei bis drei Zentimeter lange und 0,3 Millimeter tiefe Schnittwunden an der rechten Halsseite fest.