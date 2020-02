Prozess um illegales Autorennen in Moers : „Opfer wäre wohl auch mit Gurt gestorben“

Zur Prozesseröffnung am Montag wurde der Hauptangeklagte von Justizbeamten in den Gerichssaal geführt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Moers/Kleve Zweiter Verhandlungstag im Prozess gegen zwei 22 Jahre alte Duisburger, die sich am Ostermontag in Meerbeck ein Autorennen mit tödlichem Ausgang lieferten.

Verbotenes Rennen Wer an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen teilnimmt und durch die Tat den Tod oder eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht, den erwartet nach Paragraf 315d des Strafgesetzbuchs eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Zusätzlich zur Sachverständigen sind zwölf weitere Zeugen geladen, die am Mittwoch vor Gericht befragt werden. Ein Paar aus Moers beispielsweise, dem der weiße Range Rover – einer der beiden am Wettrennen beteiligten Fahrzeuge – schon am Mittag vor dem tödlichen Rennen aufgefallen war. Mit hoher Geschwindigkeit sei der Wagen auf sie und ihren Lebensgefährten zugefahren, so dass der Lebensgefährte mit dem Pkw nach rechts habe ausscheren müssen. Dann habe das Fahrzeug neben ihnen gehalten – und der Fahrer dem Paar die Zunge rausgestreckt.