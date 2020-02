Urteil zu illegalem Rennen in Moers : „Das Auto war eine Mordwaffe“

Der Hauptangeklagte wird von einem Justizbeamten in den Gerichssaal geführt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kleve/Moers Eine 43-jährige unbeteiligte Autofahrerin starb im April 2019 - sie wurde Opfer eines illegalen Autorennens in Moers. Das Landgericht Kleve hat den Hauptangeklagten nun zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte nicht mal einen Führerschein.

Gerhard van Gemmeren, Vorsitzender Richter am Klever Landgericht, hat das Urteil im Moerser Raserprozess noch nicht ganz verkündet, als das laute Weinen einer Frau den Zuhörerbereich des Schwurgerichtssaals erfüllt.

Wegen Mordes ist der 22-jährige Hauptangeklagte aus Duisburg am Montag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er war am Ostermontag 2019 mit dem 612 PS starken Mercedes seines Vaters in den Kleinwagen einer unbeteiligten 43 Jahre alten Mutter aus Moers gekracht – bei einem illegalen Autorennen.

Eine 50er-Zone diente dem Mann, der noch nie einen Führerschein besaß, und einem weiteren Angeklagten, der für seine Teilnahme an dem Rennen zu drei Jahren und neun Monaten verurteilt wurde, als Strecke. Das Mordopfer, das mit seinem Kleinwagen aus einer untergeordneten Straße auf die Meerbecker Bismarckstraße abbog, hatte die heranrasenden Fahrzeuge nicht kommen sehen. Die Frau starb 40 Stunden nach der Kollision an ihren Verletzungen, hinterließ Ehemann und zwei Kinder.

Beide Angeklagten hatten die ihnen vorgeworfene Teilnahme an einem verbotenen Autorennen mit Todesfolge am ersten Verhandlungstag eingeräumt. Kernfrage der Verhandlung war es, ob der Hauptangeklagte auch – wie von der Staatsanwaltschaft angeklagt – wegen Mordes verurteilt werden kann.

Die beiden Verteidiger des 22-Jährigen erklärten in ihrem Plädoyer am Montag, ihr Mandant habe zwar fahrlässig gehandelt, aber nicht mit bedingtem Vorsatz. Er habe darauf vertraut, dass kein Unfall geschieht. Deshalb sei er kein Mörder. Die Staatsanwaltschaft hingegen wiederholte in ihrem Plädoyer die Forderung nach einer Verurteilung wegen Mordes – und der Rechtsanwalt, der die Familie der Verstorbenen in der Nebenklage vertrat, schloss sich dem eindrücklich an.

Auf Mord erkannte schließlich auch die Schwurkammer des Klever Landgerichtes: Der Hauptangeklagte habe nicht fahrlässig gehandelt, sondern mit bedingtem Vorsatz, begründete Richter van Gemmeren das Urteil. Der Raser habe den Tod anderer Menschen bei dem Autorennen für möglich gehalten und in Kauf genommen. Das alles unter Verwendung eines gemeingefährlichen Mittels: des 612 PS starken Mercedes AMG, den sein Vater geleast hatte.