Prozess in Moers Hungernde Kinder saßen da „wie Puppen“

Und dann kam der Augenblick, in dem der Vater im Gerichtssaal in Tränen ausbrach. Ja, er liebe seine Kinder, beteuerte er. Und er wünsche sich, sie irgendwann einmal wieder besuchen zu können. Ob es jemals dazu kommen wird, ist ungewiss. Denn ein Familiengericht hat dem 33 Jahre alten Kamp-Lintforter und seiner gleichaltrigen Frau die Vormundschaft für ihre beiden Töchter entzogen. Die beiden Mädchen leben bei Pflegeeltern. Und den leiblichen Eltern droht Gefängnis. Ihnen wird Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährliche Körperverletzung durch Unterlassung vorgeworfen. Am Montag begann der Prozess vor der auswärtigen Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers.