Als Drogendealer in Moers unterwegs : Angeklagter zwang Opfer mit Gaspistole in Kofferraum

Moers Ein Jahr lang soll der Angeklagte als sogenannter „Läufer“ in Moers unterwegs gewesen sein. Die Methoden im Milieu waren brutal. Dahinter steht auch eine persönliche Tragödie.

Der Angeklagte soll zwischen dem 2. Juli 2016 und dem 24. März 2017 als sogenannter „Läufer“ in Moers unterwegs gewesen sein und zwei anderen inzwischen abgeurteilten Dealern dabei geholfen haben, Marihuana gewinnbringend zu verkaufen. Um einer aus einem Drogenverkauf noch ausstehenden Geldforderung über 50 Euro Nachdruck zu verleihen, soll er einem anderen Läufer eine brennende Zigarette auf dem Handrücken ausgedrückt haben. Außerdem, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, habe er ihm eine Gaspistole an den Kopf gehalten und so gezwungen, in den Kofferraum eines Autos zu steigen, wo er 20 Minuten verblieb.

„Mein Vater und ich dachten, dass wir mein Drogenproblem in den Griff bekommen“, ließ der 23-Jährige über seinen Anwalt erklären. Er habe dort bei einer Tante gelebt. Eine Zeit lang sei er clean gewesen, nach Deutschland zurückgekommen, rückfällig geworden. In der stationären Einrichtung „Skarabäus“ in dem Dorf Schmerwitz in Brandenburg habe sein Mandant eine 18-monatige Entgiftung gemacht, so der Anwalt. Seit April 2019 sei der Angeklagte von den Drogen weg, mit seinem früheren Umfeld in Moers habe er gebrochen. Heute lebt der 23-Jährige in einem Dorf in Brandenburg.