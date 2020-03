Verbindung zu Fällen in Bergisch Gladbach : Missbrauchsprozess gegen Soldaten startet in Moers

Moers/Kamp-Lintfort/Wesel Der 26 Jahre alten Soldaten aus Wesel hatte bis Juni 2019 gemeinsam mit seiner Familie in einer Wohnung in Kamp-Lintfort gelebt.

Am 12. Mai startet in Moers der Prozess gegen einen 26 Jahre alten Soldaten aus Wesel. Der Angeklagte hatte bis Juni 2019 gemeinsam mit seiner Ehefrau, seinem Stiefsohn und seiner leiblichen Tochter in einer Wohnung in Kamp-Lintfort gelebt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm mehrfachen, zum Teil schweren sexuallen Missbrauch von Kindern vor. Der Fall steht im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen in Bergisch Gladbach.

Konkret wird dem Angeklagten, der sich in Untersuchungshaft befindet, in 33 Fällen sexueller Missbrauch von Kindern zur Last gelegt, davon in 15 Fällen in Form eines schweren Missbrauchs. Laut Staatsanwaltschaft ereigneten sich die Taten in der Zeit von Mai 2018 bis 3. Oktober 2019. Der 26-Jährige soll sich sowohl an seinem Stiefsohn, geboren im Dezember 2013, als auch an seiner leiblichen Tochter, geboren im Mai 2016, vergriffen haben.