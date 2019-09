Anklage wegen Bandendiebstahls : Prozess gegen Automatensprenger beginnt in Kleve

Moers/Kleve Zwei Männer, die im Oktober 2018 einen Geldautomaten an der Franz-Haniel-Straße in Moers gesprengt haben sollen, stehen ab 24. September in Kleve wegen schweren Bandendiebstahls vor Gericht. Die beiden sollen laut Anklage auch in Kevelaer, Tönisvorst, Pulheim, und Mülheim-Kärlich Geldautomaten gesprengt haben.

Darüber hinaus soll die Bande für Einbrüche in eine Schule, eine Kindertagesstätte sowie eine Wohnung an verschiedenen Orten verantwortlich sein. Bei den Angeklagten handelt es sich um einen 28 Jahre alten Mann aus Krefeld und einen 20-jährigen Mülheimer. Der Krefelder soll zudem mit einem anderen Mann in eine Gaststätte eingebrochen sein.

Mitten in der Nacht war am 14. Oktober 2018 ein Geldautomat im Gewerbegebiet an der Franz-Haniel-Straße gesprengt worden. Die Täter sollen Gas in das Gerät eingeleitet und zur Explosion gebracht haben. Zeugen beobachteten zwei vermummte Personen, die in einem Golf mit Duisburger Kennzeichen flüchteten.

(pogo)