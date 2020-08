Gegen Rechts : Moerser bilden Schutzwall für Demokratie

Moers Rund 400 Moerser haben sich an einer Protestaktion in der Moerser Innenstadt beteiligt. Fünf Bürgermeisterkandidaten, deren Parteien dem Bündnis für Toleranz und Zivilcourage angehören, sprachen sich für eine offene Gesellschaft aus.

Am späten Samstagvormittag stand in Moers die Welt still, die Welt des Wahlkampfes, die drei Wochen vor dem 13. September in die heiße Phase gegangen ist. Die Stände der CDU, der FDP und des Bürgermeisterkandidaten Markus Helmich auf dem Neumarkt, der Stand der Grünen auf dem Altmarkt sowie das Büro der SPD in der Kirchstraße waren auf eine Notbesetzung heruntergefahren. Die Anhänger der demokratischen Parteien sowie Schüler, Gewerkschafter und Moerser Bürger versammelten sich am Rathaus, um gemeinsam eine Menschenkette als symbolischen Schutzwall um das Rathaus zu bilden. Das Motto der Demonstration lautete: „Gemeinsam schützen wir unsere Demokratie – Keine Rechtsradikalen in den Stadtrat und in Kreistag.“