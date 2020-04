Unterschriftenaktion in Moers : Protest im Streichelzoo: Moerser fordern Rückkehr der Tiere

Die Moerser befürchten, dass das beliebte Ausflugsziel zu einem tierfreien Umweltpark werden könnte. Am Donnerstag wurden Unterschriften gesammelt. Initiiert wurde die Aktion von Diana Finkele.

„Der Streichelzoo muss bleiben!“, so steht es in großen Buchstaben an einem Zaun und an einem anderen: „Holt die Tiere wieder zurück!“ Rund 40 besorgte Moerser waren am Donnerstag in den Freizeitpark gekommen, um mit ihrer Unterschrift die Rückkehr der zurzeit im Rahmen der Landesgartenschau nach Kamp-Lintfort ausgeliehenen Tiere des Moerser Streichelzoos zu fordern. Sie gaben damit ihrer Besorgnis Ausdruck, dass diese Ausleihe eventuell von Dauer sein könnte, Moers also in Zukunft sein beliebtes familiäres Ausflugsziel für immer verlieren könnte.