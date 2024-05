Ehrung in Moers Promis dürfen sich ins Goldene Buch eintragen

Der ehemalige Gastronom und jetzige Reality-TV-Star Steves veröffentlichte das Einladungsschreiben der Stadt bei Facebook. „Danke, ich freue mich so sehr“, schrieb er. Und: „Ich glaube jeder weiß, wie sehr ich meine Geburtsstadt liebe! Ich würde nirgendwo so gerne leben wie in Moers. Darum ist es sooooo eine Ehre für mich und macht mich so glücklich und stolz, dass ich mich ins goldene Buch eintragen darf!“