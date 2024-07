Projekt in Moers Stadt und Enni starten die Kommunale Wärmeplanung

Das Projekt solle die Frage beantworten, auf welche Art in einem bestimmten Gebiet oder Teilgebiet am besten eine verlässliche, kostengünstige und von fossilen Rohstoffen unabhängige Wärmeversorgung erreicht werden kann, so die Stadt weiter. „Wichtige Eckpfeiler einer kommunalen Wärmeplanung werden dabei Abwärme, regenerative Wärmequellen, aber auch ein stabiles Stromnetz sein. Da es sich um ein strategisches Instrument handelt, sind die Ergebnisse rechtlich für Moerser Bürgerinnen und Bürger nicht verbindlich. Ein Anspruch auf eine bestimmte Versorgung besteht nach dem Wärmeplanungsgesetz nicht.“