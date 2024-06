Projekt in Moers Wie ein Koffer Demenzerkrankten und Angehörigen helfen kann

1,8 Millionen Menschen leiden derzeit in Deutschland an einer mehr oder weniger starken Demenzerkrankung. Viele von ihnen werden dabei in ihrem bisherigen Zuhause von Angehörigen, Freunden oder freundlichen Nachbarn betreut. Doch wie gestaltet man seine Zeit mit jemandem, der sich nur noch an wenige Dinge erinnert? Als Antwort auf diese Frage bietet das Seniorenbüro der Grafschafter Diakonie in Moers-Repelen seit Anfang Juni einen speziellen Koffer mit allerlei anregenden Beschäftigungsmöglichkeiten für Demenzbetroffene und deren Angehörige im heimischen Betreuungsalltag an. Am Montag stellten die Leiterin des Repelener Seniorenbüros Iris Schwabe, der dortige ehrenamtliche Mitarbeiter Bahri Uizilkaya und der Fachberater für Demenzfragen der Grafschafter Diakonie Albert Sturtz den neuen „Beschäftigungskoffer“ vor Ort vor.