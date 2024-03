Projekt im Kirchenkreis Moers Mitmach-Rad ist für Bildung in Bewegung

Auch wenn das Projekt MiRa gerade erst anläuft und am Ostersonntag seine Premiere in Kapellen nach dem Ostergottesdienst feiert, wird es bereits jetzt über die Grenzen des Niederrheins von Bildungsträger verfolgt, weil es buchstäblich an den Rädern der Bildung dreht, Bildung in Bewegung setzt, um neue Wege zu erfahren.