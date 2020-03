Pachtflächen in Kapellen : Projekt Bienenweide geht ins zweite Jahr

Eine Biene schwebt an blühender Bienenweide (Phacelia). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Junglandwirt Maximilian Knuf will erneut Parzellen Naturschutzfreunden zur Pacht anbieten. Auf dem Land will er insektenfreundliche Pflanzen aussäen. Im vergangenen Jahr griff er die Idee aus Bayern erstmals erfolgreich auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Corona ist zwar überall präsent, doch die Aussaat der Bienenweide in Vennikel bei Familie Knuf findet statt. Der Erfolg vom letzten Jahr gibt Junglandwirt Maximilian Knuf recht. „Klar wiederholen wir die Aktion. Im letzten Jahr konnten wir rund 80 Parzellen mit gut 100 Quadratmetern verpachten. Ein Hektar ist ideal, weil wir so die Saat vernünftig ausbringen können“, so der 25-Jährige.

Die Bienenweide erblühte im letzten Sommer in Höhe der Lauersforther Straße/Bahnhofstraße. Die Hitze sorgte allerdings für Trockenheit im Verlauf des Sommers. „Für uns eine Premiere und überraschend zugleich, wie viele Menschen wir für das Thema begeistern konnten. In diesem Jahr hoffen wir auf gutes Wetter“, so Maximilian. Der gedeckte Tisch bietet Unterschlupf und Deckung für Fasane, Hasen und die bunte Insektenwelt. Die Mischung, die ihre Blüten treibt, besteht unter anderem aus Sonnenblumen, Kornblumen, Klatschmohn, Ringelblumen, Färberdistel und blau blühendem Phacelia.

Maximilian Knuf auf der noch unbestellten Bienenweide. Foto: Josef Pogorzalek

Infos 50 Euro für 100 Quadratmeter Kosten Über Facebook und Ebay wirbt Maximilian Knuf für das Bienenweiden-Projekt. 50 Euro kostet die Patenschaft für 100 Quadratmeter Fläche, die auch individuell angepasst werden kann. Zusätzlich gibt zur Pacht einer Parzelle eine fünf-Euro-Gutschein für das Selbstpflückfeld. Kontakt Geplant ist ebenfalls ein Newsletter. Wer mehr wissen will, schreibt eine Mail an knuf.landwirtschaft@gmx.de

Fördermittel vom Land machen solch ein Projekt möglich, die Patenschaften puffern ab und ermöglichen die Größe der Bienenweide. Schon im letzten hat die Familie zusätzliche 7,5 Hektar bienenfreundlich gestaltet und somit ihren Beitrag zu einem abwechslungsreichen Landschaftsbild geleistet. „Bienen sind einfach unentbehrlich für unser Ökosystem. Ohne Bienen kein Obst, kein Gemüse“, so Knuf und setzt damit auch ein Zeichen gegen die „Vermaisung“.

Bayern war in Sachen Insektenschutz im letzten Jahr Vorreiter und hat mit den Bienenpatentschaften den Weg gewiesen. Der 25-Jährige knüpft daran ein weiteres Projekt, nämlich den direkten Kontakt mit den Klein-Pächtern und Besuchern. Sozusagen Öffentlichkeitsarbeit für den Berufsstand und die Insekten. Nachhaltig und ökologisch produzieren und dazu noch preisgünstig sein, funktioniere nicht. „Wir müssen einfach mehr die Bevölkerung über die Kreisläufe in der Landwirtschaft informieren und zusätzlich die Verbraucher ins Boot holen, damit sie wissen, wie unsere Betriebe funktionieren“, sagt der Junglandwirt, der an die jüngsten Bauernproteste erinnert.

Der elterliche Betrieb unterliegt, wie alle anderen Betriebe auch, hohen Auflagen im Umwelt-, Gewässer und Insektenschutz und der Dokumentationspflicht. „Wir sind eine gläserne Landwirtschaft“, so Maximilian. Naturschutz und Regionalität geben sich auf dem Hof Knuf die Hand, denn mittlerweile startet im dritten Jahr das Selbstpflückfeld mit bis zu 16 Kulturen auf 60.000 Quadratmetern. „Die Landwirtschaft dreht sich. Wir können gute fachliche Praxis zeigen“, so Knuf. Erntefrisch ab Feld gibt es im Spätsommer, in der Zeit von Juli bis Oktober, Bohnen, Tomaten, Paprika, verschiedene Kohlsorten, Rote Bete, Kürbissorten und Wassermelone. Hinzu kommen verschiedene Kräuter.