Projekt an Stadtgrenze zu Moers FDP will Geheimnis um Surfpark-Financiers gelüftet sehen

Die Vertragsentwürfe zum umstrittenen Surfpark am Elfrather See – an der Stadtgrenze zu Moers und Duisburg – werden der Krefelder Politik fristgerecht vor dem nächsten Planungsausschuss am 17. April vorgelegt. Es geht um umfangreichen Vereinbarungen zwischen Stadt und Surfpark-Investor für den Fall, dass der Surfpark gebaut wird.