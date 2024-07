Mentoring-Programm in Moers Wie Kleine von den Großen lernen

„Balu und Du“, so heißt der vor knapp 20 Jahren gegründete Verein mit Sitz in Köln. Unter seinem Dach gibt es in ganz Deutschland viele solcher Begegnungen, das Ziel ist immer das gleiche: „Benachteiligte Kinder erhalten eine Chance auf mehr Bildungsgerechtigkeit und junge Erwachsene profitieren von ihrem sozialen Engagement.“