Pressefotograf im Einsatz verletzt

Moers : Verletzter Reporter nach Streit mit Tierpension-Betreiber

Nach einem vermutlich durch Blitzeinschlag verursachten Brand an einem Hundehotel an der Krefelder Straße, bei dem am Donnerstagnachmittag zwei Hunde ums Leben kam, ist ein Pressefotograf körperlich angegriffen und verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken