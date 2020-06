Gospelchor geht ins Freie : Premiere: Joyful Voices laden zum Probenkonzert in den Park ein

Premiere: Joyful Voices laden zum Probenkonzert in den Park ein

Bürgermeister Christoph Fleischhauer, Chorleiter Ernst Ickler, Eva Marxen (Kulturbüro Moers) und Guido Lohmann (Volksbank Niederrhein) warben am Montag für die Probe im Park. Foto: Stadt Moers

Moers Erfolgreiche Netzwerkarbeit und spontane Begeisterung machen das Probenkonzert des Gospelchors Joyful Voices am 20. Juni im Park möglich. Rund anderthalb Stunden soll das musikalische Erlebnis dauern.

Die entsprechende Unterstützung kam prompt. Der Termin steht. Am Samstag, 20. Juni, 13 Uhr, hat Gospelmusik Vorfahrt. Die notwendige logistische Hilfe bei der Soundtechnik machen die Veranstaltung rund, „denn eine Probe unter freiem Himmel ohne Technik ist kein Musikgenuss“, weiß Ickler. Anfängliche Überlegungen, das Probenkonzert im Solimare stattfinden zu lassen, oder auf den Vorplatz vom Rathaus zu legen, wurden verworfen. „Musik muss sich hören lassen und will klingen. Das wäre bei beiden Standorten nicht möglich gewesen“, so Ickler zur Vorbereitungsphase.