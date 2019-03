Neueröffnung in Moers : Das Café Scherpenberg kommt gut an

Marliese Niessen und Rita Schweitzer vom Café-Team heißen die Gäste willkommen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS Die Premiere im Begegnungszentrum der evangelischen Gemeinde ist geglückt. Das Café öffnet zunächst jeden zweiten Mittwoch.

Bei der Premiere am Mittwochnachmittag musste das Team um Rita Schweitzer und Marliese Niessen noch Tische und Stühle in den Raum tragen, weil mehr Besucher in das Begegnungszentrum gekommen waren, als die Organisatoren erwartet hatten. Es waren mehr als 30 Gäste, die gleichzeitig im Gebäude an der Einmündung der Dietrichstraße in die Homberger Straße saßen, um sich Kaffee und Kuchen schmecken zu lassen, wobei die Personen im Laufe des Nachmittages wechselten. „Mit diesem Andrang haben wir nicht gerechnet“, sagte Rita Schweitzer. „Die Scherpenberger sind neugierig und haben das neue Café gut angenommen.“

Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es in Scherpenberg sonst nur zwei Orte, um in gemütlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen zu genießen, eine Eisdiele in der Straße Obere Birk und eine Bäckerei mit Café an der Franz-Haniel-Straße. Deshalb war es eine Idee der Zukunftswerkstatt gewesen, zu der die evangelische Kirchengemeinde Scherpenberg im vergangenen Jahr eingeladen hatte, ein Café zu etablieren, das regelmäßig öffnet. Am Anfang stehen jeden zweiten Mittwoch Kaffee und Kuchen bereit.

Info Jeden zweiten Mittwoch gibt’s Kaffee und Kuchen Die Öffnungstermine des Cafés Scherpenberg: 3. und 17. April, 8. und 22. Mai sowie 5. und 19. Juni, immer von 15 bis 17 Uhr.



Informationen erteilt Rita Schweitzer, 02841 8870633, schweitzer@ev-kirche-scherpenberg.de

Zum zweiten setzten die Organisatoren auf ein Café für kleine und große, junge und alte sowie weibliche und männliche Gäste. Zum Beispiel hatten sie für Kinder Mal- und Spieltische aufgebaut, an dem mehrere junge Gäste künstlerisch aktiv waren, während ihre Mütter oder Großmütter Tee oder Kaffee tranken oder plauschten. Oder sie hatten eine kleine Bücherbörse und eine kleine Handarbeitsbörse aufgebaut. „Auffallend ist, dass so viele Herren da sind“, meinte Marliese Niessen.