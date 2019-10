Kulturelle Bildung in Moers : Premiere: Großer Applaus für Kidsclub

Voller Elan: Acht Jung-Schauspieler aus dem Kidclub am jungen StM präsentierten am Freitag das selbst entwickelte Theaterstück „Mysteriös“. Das Publikum spendete großen Beifall. Foto: Norbert Prümen (nop)

Sie sind zwischen acht und zehn Jahre alt und bilden mit dem „Kidsclub“ das jüngste Ensemble des Jungen Schlosstheaters Moers. Am Freitag feierten sie mit dem Stück „Mysteriös“ Premiere im Schlosstheaterstudio.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Gut eine Stunde präsentierten die acht jungen Schauspielerinnen und Schauspieler des „Kidsclubs“ unter der Regie des Schlosstheaterpädagogen Robert Hüttinger eine wahrhaft mysteriöse Geschichte um eine plötzlich aufgetauchte Riesenpaprika in der Stadt der Hasen. Wo kam sie her? Wer hatte sie dorthin gelegt? Und was hatte sie zu bedeuten? Vielleicht war das Ding ja sogar gefährlich!

Doch alle Versuche, es mit vereinten Kräften möglichst weit weg zu schaffen, scheiterten an seinem enormen Gewicht. Die Bewohner sind ratlos und stellen immer wieder neue Vermutungen über die Herkunft des ungewöhnlichen Paprikagemüses an. Wahrscheinlich hatte es eine gütige Fee zur Rettung von vier halb verhungerten und verdursteten Kamelen in die Wüste gezaubert, wo es dann aber doch ungenutzt liegen geblieben war, lautete eine ziemlich abenteuerliche Vermutung, die deswegen auch sogleich wieder verworfen wurde.

Info Nächstes Projekt startet im Frühsommer Das nächste Stück des Moerser „Kidclubs“ wird voraussichtlich schon im kommenden Frühsommer zu sehen sein. Dafür braucht es allerdings noch ein paar neue Mitstreiter. Bewerben können sich Kinder zwischen acht und zehn Jahren aus Moers und Umgebung bei Robert Hüttinger, Telefon 02841 9493043, oder per mail unter robert.huettinger@schlosstheater-moers.de. Schauspielerische Vorkenntnisse sind nicht gefordert, dafür aber eine gehörige Portion Fantasie und Einsatzbereitschaft.

Genauso gut hätte es aber auch von Kindern stammen können, die im Wald ein Picknick machen wollten und dabei beim Pilzepflücken von einem ärgerlichen Waldgeist vertrieben worden waren. Auch diese Vermutung war immer noch nicht so recht überzeugend. „Na gut“, schlug eine junge Häsin weiter vor. Da hätte doch kürzlich eine Gruppe Cowboys in der Gegend einen berühmt berüchtigten Gangster dazu überreden können, sein ruchloses Gewerbe für eine Karriere als Koch aufzugeben. Und sein Spezialrezept wären allerlei Paprika-Gerichte gewesen. Möglich war’s, doch so plötzlich wie die Riesenpaprika erschienen war, verschwand sie auch wieder. So blieb die ganze Sache zwar weiterhin höchst „mysteriös“, aber immerhin kehrte danach in der Hasenstadt bald wieder Frieden ein.

„Eigentlich hatten die Kids ja anfangs eher an einen Krimi gedacht. Der sollte allerdings auch ein bisschen geheimnisvoll sein“, erinnerte sich Robert Hüttinger nach der Premierenvorstellung am Freitag an die ersten Zusammentreffen der jungen Schauspielertruppe nach den Sommerferien. „Dann hatte einer von ihnen die Idee, die Handlung vielleicht in eine Hasenstadt zu verlegen, und so hat sich das Stück schließlich immer weiter bis zu seiner endgültigen Form entwickelt.“ Dabei bildeten die ratlosen Hasenversammlungen den dramaturgischen Rahmen, in den die drei Vermutungen über die Herkunft der mysteriösen Riesenpaprika dann mit drei entsprechenden Sonderszenen eingebaut worden waren.