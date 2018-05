Moers : Premiere für die Messe der Anderen

Die Pfarrer Claus Brandis (links) und Herbert Werth in der evangelischen Kirche Schwafheim, wo es künftig auch katholische Messen geben wird. Foto: Klaus Dieker

Moers Am Pfingstsonntag startet die katholische Gemeinde in Schwafheim eine neue Form der Ökumene. Ab sofort soll es dort regelmäßig einen katholischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche geben.

50 Tage nach Ostern wird der Heilige Geist entsandt - und sorgt unter anderem für ein Verstehen über Grenzen hinweg. Das ist Pfingsten. In der evangelischen Kirche Schwafheim wird dies am Sonntagabend mit einer Gottesdienstpremiere gefeiert. Erstmals zelebriert der katholische Pfarrer Herbert Werth dort eine katholische Heilige Messe unter evangelischem Dach. Es ist der Beginn einer neuen Form der Ökumene. Ab sofort gibt es an jedem Sonn- und Feiertagsabend, 18 Uhr, eine solche katholische Messe an dieser Stelle.

Sie beendet aus dem Blickwinkel der in Schwafheim lebenden Katholiken sieben besonders magere Jahre. 2011 stuften die Experten des Erzbistums Münster das damals in Schwafheim stehende katholische Kirchengebäude als irreparabel ein. Statt Dach und Gemäuer aufwendig zu sanieren, gaben die Katholiken das Gotteshaus auf, übergaben den bis dahin katholischen Kindergarten einem freien Träger und zogen sich zurück.

Diaspora ist vielleicht ein zu großes Wort, aber viele Christen katholischen Glaubens fühlten sich von ihrer Kirche verlassen. Statt lange Wege zurückzulegen, verhielten sich die Katholiken pragmatisch. "Seit langem besuchen viele unsere Gottesdienste und engagieren sich zum Beispiel im Team, das den Kindergottesdienst vorbereitet", berichtet der evangelische Pfarrer Claus Brandis.

Als Herbert Werth anfragte, ob katholische Gottesdienste in der kleinen, heimeligen evangelischen Kirche möglich seien, sagte Brandis sofort zu. Selbstverständlich musste das Presbyterium der evangelischen Gemeinde zustimmen. Und auf katholischer Seite der Pfarrgemeinderat. Doch nun ist der Weg frei für den Gottesdienst zur Untermiete. Und weil Konsolidierung seit langem auch durch alle Kirchen weht, wurde nicht einfach ein zusätzlicher Gottesdienst in den katholischen Kalender aufgenommen. Der Sonntagabendtermin in St. Bonifatius Asberg wird gewissermaßen nach Schwafheim verlegt.

Die katholische Organistin Ilona Schefczyk kennt die Schwafheimer Orgel bereits. "Sie spielt manchmal zu verschiedenen Anlässen bei uns", verrät Protestant Brandis. Küster Johann Werner wird künftig die Aufgabe haben, die liturgischen Gegenstände pünktlich nach Schwafheim mitzunehmen: Kelch, Hostien, Messwein und Wasser werden die Katholischen jedes Mal mitbringen. Die katholischen Gesangbücher hingegen werden in ausreichender Zahl in einen Rollwagen sortiert und bleiben an Ort und Stelle in Schwafheim.



"Soll ich für Euch läuten lassen? fragt Claus Brandis. "Das wäre perfekt", antwortet Werth. Also wird der Computer für das Geläut bis zum morgigen Sonntagabend entsprechend programmiert sein. Zehn Minuten vor Beginn um 18 Uhr werden die Schwafheimer Nachbarn ein Geläut vernehmen, das künftig immer Sonntagabends erklingen wird.

"Ich würde mich freuen, wenn Du in Deinem Gewand an unserem Gottesdienst teilnimmst", lädt Werth sein evangelisches Pendant ein. Brandis winkt ab: "Ich werde natürlich da sein, aber in zivil. Das ist Eure Veranstaltung." Brandis möchte schlicht sicherstellen, "dass alles klappt".

Wer den unaufgeregten Dialog der beiden Pfarrer verfolgt, kommt unweigerlich zu dieser Frage: "Warum geht es mit der Ökumene eigentlich nicht insgesamt so gradlinig und unaufgeregt weiter wie in Schwafheim?"

Herbert Werth und Claus Brandis schmunzeln beide und antworten wie aus einem Mund: "Da ist man bei den Christen an der Basis vermutlich viel weiter als in den Führungsetagen unserer beider Konfessionen." Auch in dieser Hinsicht ist künftig der regelmäßige katholische Gottesdienst in der evangelischen Kirche von Schwafheim ein Zeichen.

