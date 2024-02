„Diener zweier Herren“ in Moers Viel Applaus für ein furioses Lustspiel

Wer ist wer, und was ist wessen Absicht? Will Clarice, die heiratswillige Tochter des geldgierigen venezianischen Kaufmanns Pantalone nun den hemmungslos in sie verliebten Arztsohn Silvio, oder doch lieber den reichen Turiner Geschäftsmann Federigo Rasponi zum Mann? Letzterer ist angeblich tot, taucht dann aber plötzlich wieder auf und bringt damit die gesamte Szene, vor allem aber seinen erst kürzlich engagierten Diener Truffaldino in arge Bedrängnis. Denn der hat von dem Totgeglaubten bisher noch keinen Lohn bekommen, ist deswegen kurz vor dessen „Wiedergeburt“ spontan in die Dienste eines unbekannten Venedig-Reisenden getreten und wurde auf diese Weise anfangs eher unfreiwillig, dann aber immer frecher zu einem „Diener zweier Herren“.