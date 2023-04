Theater-Premiere Moers Schauspieler Roman Mucha gibt ein Solo am Schlosstheater

Roman Mucha verabschiedet sich mit einer Solo-Produktion vom Moerser Schlosstheater. Zum Ende der Spielzeit möchte der Schauspieler neue Wege einschlagen. Wohin sie ihn führen werden, das weiß er heute noch nicht. Eine passende literarische Vorlage fand er für sein Abschiedssolo, das seine fünf Jahre in der Grafenstadt krönen wird, aber in Thomas Bernhards autobiografischem Bericht „Der Keller. Eine Entziehung“. Die 1976 veröffentlichte Arbeit ist der zweite Teil der insgesamt fünfteiligen Autobiografie des österreichischen Autors. Die Moerser Premiere von „Der Keller. Eine Entziehung“ ist für Samstag, 7. Mai, in der kleinen Kapelle an der Rheinberger Straße geplant.