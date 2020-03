10-Jahresvergleich : Preise für Moerser Eigentumswohnungen gestiegen

Moers Das Internetportal Immowelt.de hat die Angebotspreise von Eigentumswohnungen in 80 deutschen Großstädten untersucht.

Der Zehn-Jahresvergleich zeigt: In 36 von 80 untersuchten Städten haben sich die Kaufpreise seit 2009 mindestens verdoppelt, darunter Hotspots wie München (plus163 Prozent) oder Berlin (plus 181 Prozent), aber auch kleinere Städte wie Oldenburg (plus 77 Prozent). Ganz so drastisch ist die Entwicklung in Moers nicht, aber auch hier ist der Kaufpreis pro Quadratmeter im Jahr 2009 von 1220 Euro auf 1780 Euro (2019) gestiegen. Das ist eine Steigerung von 46 Prozent. Im Vergleich: In der Nachbarstadt Duisburg stiegen die Preise um 13 Prozent (von 1040 Euro auf 1170 Euro).