Umjubeltes Neujahrskonzert in Moers Kultur für alle – ein Jahresauftakt nach Maß

Moers · Nach drei Jahren Pause verzauberten Chefdirigent Heiko Mathias Förster und das „Prague Royal Philharmonic“ das Publikum in der Eventhalle „Auf Wiener Art“. Was den konzertanten Jahresauftakt so besonders macht.

02.01.2024 , 13:32 Uhr

Gern gesehener Gast in Moers: Chefdirigent Heiko Mathias Förster moderierte zugleich den gesamten Konzertabend. Foto: Norbert Prümen

Von Olaf Reifegerste