Porträt-Fotografin aus Moers „Diese Menschen lassen mich in ihr Leben“

Bei einem anderen Wettbewerb in Frankfurt am Main belegte Sandra Schönwald vor nicht allzu langer Zeit den zehnten Platz in der Kategorie „Familie – alles, was sich liebt“. Wenn sie von der Fotografie spricht, spricht sie von ihrem Traumberuf, in dem sie auf ihre Weise kreativ sein kann: „Es ist pure Liebe und Leidenschaft, die ich lebe“, sagt die 43-Jährige.