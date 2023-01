Polizei sucht Zeugen und Geschädigte Zeuge beobachtet Straßenrennen in Moers

Die Polizei sucht Zeugen nach einem mutmaßlichen Straßenrennen in Moers. Am Sonntag gegen 21.25 Uhr informierte ein Zeuge die Beamten, weil er an der Xantener Straße beobachtet hatte, dass zwei hochmotorisierte Fahrzeuge nebeneinander standen und stark beschleunigten. Dabei soll es sich um einen grauen Dodge Challenger R /T Plus und einen Mercedes E 320, ebenfalls in grau, gehandelt haben.