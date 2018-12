Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der Römerstraße in Moers: Autofahrer überfährt betrunkenen Fußgänger

Moers Am zweiten Weihnachtstag kam es um 5.40 Uhr auf der Römerstraße, kurz vor dem Zubringer in Richtung Duisburg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 25-jähriger Moerser, der die Fahrbahn queren wollte, von einem 55-jährigen Autofahrer erfasst.

Der alkoholisierte Fußgänger wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Die Polizei sucht nun einen wichtigen Zeugen: Der oder die fuhr unmittelbar vor dem Unfall die Römerstraße aus Richtung Schauenstraße in Richtung Moers. Augenzeugen gaben an, dass der gesuchte Fahrer das Auto in Höhe der Tankstelle, vermutlich auf Grund einer Person am Fahrbahnrand, abbremsen musste, ehe er seine Fahrt in Richtung Moers fortsetzen konnte. Unmittelbar danach hatte der 25-jährige Fußgänger die Fahrbahn gequert und war auf der Fahrspur der Gegenrichtung von dem 55-jährigen Moerser erfasst worden. Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02841 1710 zu melden.