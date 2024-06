Zeugensuche in Moers Polizei bittet um Hinweise nach Unfall

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zur Klärung des Ablaufs eines Unfalls in Moers. Eine Autofahrerin aus Moers war am Freitag (14. Juni) gegen 7.25 Uhr mit ihrem blauen Mercedes auf der Essenberger Straße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr (Heinrichstraße) ein. In den Kreisverkehr sei auch ein Junge mit seinem Fahrrad hineingefahren, so die Polizei. Die Autofahrerin habe stark abgebremst. Ob es zu einer Berührung mit dem Jungen kam, ist unklar.