Zeugensuche in Moers : Polizei such möglicherweise an Unfall beteiligte Jugendliche

Foto: dpa/Fabian Strauch

Moers Das Verkehrskommissariat in Moers sucht eine Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren mit langen, dunklen Haaren und dunkler Kleidung, die sich am Mittwoch gegen 18.50 Uhr am Kreisverkehr Homberger Straße / Ernst-Holla-Straße aufgehalten hat.

Eine Autofahrerin hatte sich bei der Polizei gemeldet, da sie sich nicht sicher war, ob sie das Mädchen angefahren hat oder nicht. Sie hatte zwar mit ihr gesprochen und die Jugendliche hatte ihr versichert, es sei alles in Ordnung, dennoch kamen der Frau Zweifel. Das gesuchte Mädchen ist hiernach weitergelaufen.

Hinter der Frau, die mit einem Renault unterwegs war, befanden sich noch weitere Autos. Am Auto der Frau waren keinerlei Schäden zu erkennen.

Die Polizei bittet die Jugendliche oder deren Eltern, sich zu melden, um klären zu können, ob es zu einem Unfall und zu Verletzungen gekommen ist.

Darüber hinaus bitten die Kollegen darum, dass sich die Zeugen, die hinter dem Renault gefahren sind sowie weitere Hinweisgeber, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841 171-0.

(RP)