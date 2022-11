Die Polizei bittet Zeugen, die am Montag, 12. September, Dienstag, 13. September, oder Freitag, 7. Oktober, Beobachtungen am Haus an der Homberger Straße 335 gemacht, sich unter der Rufnummer 0203 280 4195 / 4196 oder anonym unter 0203 280 3333 zu melden.