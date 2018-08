Polizei sucht 81-jährige Moerserin

Moers : Polizei sucht 81-Jährige

Gisela Elfriede Tomanek wird seit Samstag vermisst. Foto: Polizei Wesel

Moers Die 81-jährige Gisela Elfriede Tomanek wird seit Samstag vermisst. Angehörige hatten die Seniorin letztmalig an diesem Tag in ihrer Wohnung in Moers gesehen. Am Sonntag wollte sie mit dem Auto ihren Urlaub in einem Kurhaus in Bad Münstereifel antreten.

Dort ist sie jedoch nicht angekommen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich aufgrund ihrer Vorerkrankungen in einer hilflosen Lage befindet. Die Moerserin ist etwa 164 cm groß, hat kurzes, lichtes, braunes Kopfhaar und ist Brillenträgerin. Sie ist vermutlich mit einem älteren grauen Opel Vectra mit dem Kennzeichen WES-V 650 unterwegs. Die Kripo sucht nun nach der Vermissten und fragt, wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort oder zu dem Opel Vectra machen kann.

(rei)