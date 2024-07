Straßenverkehr im Kreis Wesel Polizei startet Kampagne für mehr Sicherheit

Verschiedene Sprüche sollen das Anliegen verdeutlichen: „,Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit‘– so steht es im Grundgesetz.“ „Weniger Getötete und Verletzte im Straßenverkehr.“ „Ungeschützte Verkehrsteilnehmende wirksam schützen.“ „Den Opferschutz ausbauen.“ „Aggressive Fahrer stoppen.“ All dies seien Botschaften aus der neuen Strategie, so die Polizei weiter, die gute Gründe für die Kampagne hat.