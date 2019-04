Die Bande war am gesamten Niederrhein aktiv : Polizei nimmt sieben Kisten-Diebe in Moers fest

Niederrhein Nachdem seit Anfang März immer wieder Gemüsepfandkisten vom Gelände eines Zentrallagers an der Chemnitzer Straße gestohlen wurden, legten sich Polizeifahnder des Einsatztrupps am vergangenen Samstag auf die Lauer.

Die Täter waren im Tatzeitraum mit drei Autos auf das Gelände gefahren und hatten die Gemüsekisten in die Fahrzeuge und einen mitgeführten Anhänger geladen. Anschließend fuhren sie mit ihrer Beute davon. Eins der Fahrzeuge konnte in Goch angehalten und kontrolliert werden, während die beiden anderen Fahrzeuge noch auf der Autobahn 57 aus dem Verkehr gezogen wurden. Neben dem in den Fahrzeugen aufgefunden Gemüsepfandkisten (Wert etwa 7000 Euro) stellten die Beamten auch die Tatfahrzeuge sicher. Die insgesamt sieben Tatverdächtigen, vier Männer und eine Frau im Alter von 30 bis 41 Jahren sowie ein 28-jähriger Mann aus Bedburg-Hau und ein 38-jähriger Weezer, konnten vorläufig festgenommen werden. Die Diebe hatten alleine im Monat März Kisten im Wert von etwa 50.000 Euro gestohlen.

Bei weiteren Durchsuchungen in Goch wurde ein Zwischenlager ermittelt, in dem noch Beute aus vorherigen Taten lagerte. Nach ersten Erkenntnissen waren die „Kistenklauer“ seit 2017 in der gesamten Region aktiv. Eine konkrete Schadenshöhe kann derzeit noch nicht benannt werden. Die Ermittlungen dauern an.