Polizei in Moers Unbekannte stehlen Wohnmobil in der Humboldtstraße

In der Nacht von Dienstag, 30. Januar, 20 Uhr, zu Mittwoch, 31. Januar, 5 Uhr, ist in der Humboldtstraße in Moers ein Wohnmobil von bisher unbekannten Tätern gestohlen worden. Der 70- jährige Besitzer des weißen Wohnmobils der Marke Adria hatte das Fahrzeug am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 22 abgestellt. Es führt das Kennzeichen MO-SL-670 und wurde an den Seiten und am Heck jeweils mit roten Aufklebern in Form von roten Sternen versehen.