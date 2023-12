Polizei Moers mit guten Nachrichten Vermisster 87-Jähriger aus Moers wieder aufgetaucht

Der Polizei ist es am Freitag, 1. Dezember, gegen 20 Uhr gelungen, den Vermissten Fritz D. in Hildesheim anzutreffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Zuvor wurde der 87-Jährige aus Moers gesucht, der am Dienstagabend, 28. November, seine Wohnanschrift in Moers und somit sein gewohntes Wohnumfeld verlassen hatte, wie die Polizei mitteilte. Der Senior war auf verschiedene Medikamente angewiesen, daher konnte aufgrund der Gesamtumstände vergangene Woche nicht ausgeschlossen werden, dass Dörfler sich in einer hilflosen beziehungsweise Notlage befand. Nun gibt die Polizei aber Entwarnung: Der Mann wurde wohlbehalten aufgefunden.