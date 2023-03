Kriminalität in Moers und Duisburg Polizei fahndet mit Bild: Betrüger „kaufen“ mit gefälschten Bankkartendaten ein

Moers/Duisburg · Die Täter hatten am 24. November vergangenen Jahres in 13 Fällen in verschiedenen Supermärkten in Moers und Duisburg mit der gestohlenen Bankkarte bezahlt.

07.03.2023, 10:53 Uhr

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach möglichen Tätern, die im Verdacht stehen, mit einer gestohlenen Bankkarte Geld erlangt zu haben. Sie kauften in mehreren Fällen mit der gestohlenen Bankkarte ein und hoben damit auch Bargeld beim Einkaufen ab. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Bei dem Täterfahrzeug soll es sich nach einem Hinweis um einen dunklen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen handeln. Ein Richter des Amtsgerichts Moers hat jetzt die Bilder für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Bilder zeigen einen der Täter. Die Polizei interessiert vor allem, wo sich der/die Täter aktuell aufhalten. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Moers unter Telefon 02841 171-0. Das Foto kann im Fahndungsportal der Polizei angeschaut werden: polizei.nrw/fahndung/

(cobr)