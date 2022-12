Politischer Knall in Moers Grafschafter und ‚Die Partei‘ verlassen Mehrheitsbündnis im Rat

Einstimmig habe die Fraktion beschlossen, das Fünferbündnis umgehend zu verlassen, heißt es in der Bekanntmachung der Grafschafter. In den vergangenen zwei Jahren ihres Bestehens habe die Fraktionskooperation zu wenig für Moers auf den Weg bringen können. „Obwohl intensiv daran gearbeitet wurde, konnten die Grafschafter die Erwartungen ihrer Wählerschaft nicht komplett erfüllen“, heißt es wörtlich. Auch die zunehmende Nähe von SPD und Grünen zur Moerser Stadtverwaltung anstatt in Richtung Bürgerschaft habe an vielen Stellen nicht zur vollen Zufriedenheit beigetragen, sagen die Grafschafter. Und: Letztendlich sehe die Fraktion im jetzigen Bündnis auch ihre eigene Identität zunehmend schwinden.