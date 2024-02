Politischer Aschermittwoch bei der Seniorenunion Moers „Wir haben als Christdemokraten Verantwortung für Europa!“

Quik eröffnete mit ihrem Plädoyer vorab den Europawahlkampf der Christdemokraten im Kreis Wesel, der offiziell erst in der kommenden Woche mit einer Veranstaltung in Alpen beginnen soll. Am 9. Juni sind die Wähler dann aufgerufen, bei der Europawahl zur Wahlurne zu gehen.