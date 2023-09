Politik in Moers „Übelst angestaubt“ – ‚Die Fraktion’ wettert gegen den Ehrenring der Stadt

Der Ehrenring der Stadt wurde seit 1964 an 214 Personen verliehen. Wer Rang und Namen in Moers hat, darf sich Hoffnungen machen, ihn zu erhalten. Damit soll Schluss sein, fordert „Die Fraktion“ im Stadtrat. Sie hat beantragt, die Ehrenringsatzung ersatzlos zu streichen – und auch das Goldene Buch der Stadt nicht weiter zu führen. „Beide Formate sind veraltet und kommen übelst angestaubt daher“, heißt es im Antrag. „Der Gedanke an das Wort ,Ehrenring‘ in Verbindung mit dem Aussehen der Ringe löst bei der Fraktion Fremdscham aus.“