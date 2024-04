Politik in Moers Die „großen Drei“ schrauben an Haushalts-Koalition

Die Positionen scheinen teils unvereinbar, und doch arbeiten die drei großen Fraktionen im Moerser Rat – SPD, CDU und Grüne – an einer gemeinsamen Lösung zum Thema „Haushalt 2024“. Ziel ist es, die Belastung für die Moerser so gering wie möglich zu gestalten. Heißt: eine Anhebung der Grundsteuer am besten ganz zu vermeiden oder zumindest so gering wie möglich zu halten. Kämmerer Wolfgang Thoenes hatte das erwartete Defizit für 2024 zuletzt auf 5,7 Millionen Euro beziffert und zur Deckung eine Anhebung der Grundsteuer B um 166 auf 906 Punkte vorgeschlagen.